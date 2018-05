خبير: شروط إيران للاستمرار في "الاتفاق النووي" سهلة وقابلة للتنفيذ

وأضاف جابر، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس 24 مايو/ أيار، أن الموقف الإيراني هو الحفاظ على حقها في تصدير النفط دون قيود أو شروط، وعدم فرض عقوبات، وكذلك عدم إثارة أزمتي البرنامج الإيراني لتطوير الصواريخ الباليستية أو التواجد الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.

