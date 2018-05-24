مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: إيران أجرت تجربتين لصاروخين باليستيين في يناير الماضي

زعم مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الخميس، عن قيام إيران في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بإجراء تجربتين لصاروخين باليستيتين.

القاهرة — سبوتنيك. وفي رسالة بعث بها السفير دانون إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، حسب هيئة البث الإسرائيلي، زعم دانون أن "إيران أطلقت في موعدين منفصلين مطلع العام الحالي صواريخ من طراز "شهاب 3" و"سكود"."

وأشار المندوب الإسرائيلي إلى أن تلك الصواريخ الإيرانية يمكنها أن تحمل رؤوسا حربية نووية بوزن حوالي 500 كيلوغرام ولمسافة تزيد عن 300 كيلومتر".

© REUTERS / JONATHAN ERNST أمريكا تضع 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران

كما أشار السفير دانون إلى أن "هذه الصواريخ تخضع للمراقبة الدولية".

وتابع دانون قائلا إن "هاتين التجربتين جزء من الخروقات الإيرانية المتكررة خلال العام الحالي، لا سيما الهجمات الصاروخية على إسرائيل من الأراضي السورية، واختراق الطائرة بدون طيار المجال الجوي الإسرائيلي".

وأشار السفير دانون إلى أن إيران تواصل التغاضي عن التزاماتها تجاه الأسرة الدولية، وتستمر في زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى التعامل مع العدوان الإيراني.