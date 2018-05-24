ترامب: اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية لن يتم

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس 24 مايو/ أيار اجتماعه المقرر سلفا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وبعث الرئيس الأمريكي إلى رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون خطابا يقول فيه أنه من غير المناسب عقد القمة في الوقت الحالي.

وأضاف ترامب أن اللقاء "كان بناء على طلب كوريا الشمالية"، لكن بسبب التصريحات الأخيرة الغاضبة لزعيم كوريا الشمالية، لا يمكن عقده".

READ President Trump's letter to North Korean leader Kim Jong Un canceling their summit. pic.twitter.com/3xXYHwQwTC — The Associated Press (@AP) May 24, 2018

وكانت كوريا الشمالية قد وصفت نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بـ"الدمية السياسية"، وأكدت استعدادها لمواجهة نووية.

وطلب ترامب من رئيس كوريا الشمالية ألا يتردد إذا أراد عقد لقاء بينهما في الكتابة أو الاتصال به.

وكتب ترامب في خطابه إنه في الوقت الذى يتحدث فيه كيم جونغ أون عن القدرات النووية، فإنه "أي ترامب" يدعو الله ألا يستخدم السلاح النووي الأمريكي المدمر.

© REUTERS / KCNA مسؤول: كوريا الشمالية لم تتعاون في المجال النووي مع إيران أو سوريا

وشكر ترامب الرئيس الكوري الشمالي على إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين، معتبرا الأمر "لفتة طيبة من كيم جونغ أون".

وتزايد الحراك الدبلوماسي بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية الفترة الماضية، على ضوء لقاء القمة الذي كان مرتقبا، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في سنغافورة، يوم 12 يونيو/ حزيران المقبل، للتفاوض حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ووقف كوريا الشمالية لإجراء تجارب على الصواريخ الباليستية، مقابل تسهيلات اقتصادية، وتنازلات في مجال العقوبات المفروضة على البلاد.

وقالت كوريا الشمالية اليوم الخميس إنها قامت بتفكيك موقعها النووي، وأكد معهد الأبحاث النووية الكوري الشمالي أن "التفكيك أدى إلى انهيار جميع الأنفاق في موقع بونغكي —ري وإغلاق مداخلها".