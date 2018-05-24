أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران وتركيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس 24 مايو/ أيار فرض عقوبات جديدة على إيران.

واشنطن —سبوتنيك. فرضت واشنطن عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية، وكذلك على إيرانيين اثنين وآخر تركي.

© AFP 2018 / الحرس الثوري: أمريكا ستواجه نفس مصير صدام حسين إن هاجمت إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن ستفرض عقوبات غير مسبوقة على إيران، مطالباً إياها بتغيير سلوكها.

وأكد أن "​الولايات المتحدة الأمريكية​ تسعى إلى العمل مع أكبر عدد ممكن من الحلفاء للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف التهديدات النووية وغير النووية لإيران​".

وكشف وزير الخارجية الأمريكية "أننا سنفرض عقوبات غير مسبوقة على إيران، وعلى طهران أن تغيّر سلوكها".

وطرح بومبيو، في كلمة متلفزة، 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، داعيا جميع حلفاء الولايات المتحدة للانضمام إلى الجهد الأمريكي ضد إيران.