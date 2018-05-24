السفير السوري لدى موسكو لـ"سبوتنيك": المشاركة السورية في المنتدى الاقتصادي مهمة لإعادة الإعمار

أكد السفير السوري لدى موسكو رياض حداد في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" على أهمية منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، كونه يناقش مسائل من شأنها أن تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي والدولي.

وقال حداد: "هذا المنتدى الاقتصادي الذي يجري مرة واحدة في العام، تنبع أهميته من كونه يطرح مسائل تتعلق بتطوير الاقتصاديات الوطنية والعالمية، وكافة الصعوبات التي تقف أمامه، ما يجعله منصة اقتصادية هامة".

© Sputnik . Alexander Natruskin سفير دمشق لدى روسيا يعلق على الوجود الإيراني في سوريا

وحول المشاركة السورية في المنتدى أوضح السفير بأنه يشارك في المنتدى وفد مكون من رجال أعمال سوريين إضافة لممثلين عن لجنة الصداقة الروسية السورية من مجلس الشعب برئاسة وزير الاقتصاد.

وشدد السفير على أهمية المشاركة السورية هذا العام بسبب دخولها مرحلة إعادة الإعمار وقال حداد: "هناك عدد كبير من الشركات الروسية المشاركة في المنتدى التي ترغب في دخول السوق السورية وتبحث عن طرق لتوقيع مذكرات التفاهم".

وحول النتائج المتوقعة قال السفير: نتوقع مشاركة الكثير من الشركات الضخمة لتوقيع مجموعة من مذكرات التفاهم حول قضايا اقتصادية استراتيجية".