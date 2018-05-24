السفير السوري لدى موسكو لـ"سبوتنيك": المشاركة السورية في المنتدى الاقتصادي مهمة لإعادة الإعمار

وقال حداد: "هذا المنتدى الاقتصادي الذي يجري مرة واحدة في العام، تنبع أهميته من كونه يطرح مسائل تتعلق بتطوير الاقتصاديات الوطنية والعالمية، وكافة الصعوبات التي تقف أمامه، ما يجعله منصة اقتصادية هامة".
وشدد السفير على أهمية المشاركة السورية هذا العام بسبب دخولها مرحلة إعادة الإعمار وقال حداد: "هناك عدد كبير من الشركات الروسية المشاركة في المنتدى التي ترغب في دخول السوق السورية وتبحث عن طرق لتوقيع مذكرات التفاهم".
وحول النتائج المتوقعة قال السفير: نتوقع مشاركة الكثير من الشركات الضخمة لتوقيع مجموعة من مذكرات التفاهم حول قضايا اقتصادية استراتيجية".
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