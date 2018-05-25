لجنة "حماية الصحفيين" تحث أوكرانيا على رفع الحظر عن وسائل الإعلام الروسية

دعت اللجنة الدولية "لحماية الصحفيين" ومقرها الولايات المتحدة، الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو لرفع الحظر المفروض على عمل عدد من وسائل الإعلام الروسية.

© Sputnik . Evgeny Biyatov خبير إعلامي: أوكرانيا تخشى التأثير القوي لوسائل الإعلام الروسية

واشنطن — سبوتنيك . وقالت نينا أوغيانوفا، منسقة برنامج لجنة حماية الصحفيين في أوروبا وآسيا الوسطى، في بيان: "نحث السلطات الأوكرانية التخلي عن منع مصادر المعلومات، سواء كانت إيجابية أو سلبية. محاربة الدعاية من خلال الرقابة ليس فقط غير ديمقراطي بل غير فعال. نحث أوكرانيا لرفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام الروسية".

ونشرت الرئاسة الأوكرانية، في وقت سابق، لائحة عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت الوكالة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، وذلك بحظر أصول ومواقع الوكالة الإلكترونية في هذا البلد، لمدة ثلاث سنوات.

وأدرجت كييف على قائمة عقوباتها موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" الذي تم اعتقال مديره، كيريل فيشينسكي، ومنعت أيضاً الوصول إلى مواقع "ريا.رو"، "سبوتنيكنيوز.كوم"، "روسياسيغودنيا.رف"، "أرسبورت.ريا.رو"، "1بريم.رو"، "ريالتي.ريا.رو".