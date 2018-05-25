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    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

    ماكرون: علينا استخدام نهج قوي ومتعدد مع روسيا وشركاؤنا لتعزيز دور مجلس الأمن

    © Sputnik . Sergie Goneev
    العالم
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    الموضوع:
    منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2018 (15)
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    قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "علينا أن نستخدم نهج قوي ومتعدد الجوانب مع روسيا وشركاؤنا الآخرين لتعزيز دور مجلس الأمن".

    القاهرة — سبوتنيك. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العمل على نهج قوي ومتعدد الجوانب مع شركاء فرنسا من روسيا والصين وغيرها.

    وقال ماكرون، خلال كلمة له بمناسبة منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي اليوم الجمعة، "روسيا وفرنسا تعتبر دولتين في مجلس الأمن الدولي ويجب علينا أن نعمل بنهج قوي ومتعدد الجوانب ليكون أداة قوية لبناء المستقبل".

    وأضاف "فلنعمل معا، نحن وشركاؤنا لتعزيز دور مجلس الأمن".

    الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بالاضافة إلى المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كرستينا لاغارد
    © Sputnik . Sergei Guneyev
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    هذا وانطلقت صباح يوم أمس الخميس، فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، تحت شعار "بناء اقتصاد الثقة". ويبحث في الفترة ما بين 24- 26 أيار/ مايو تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري وإيجاد حلول للمشاكل التي يواجها الاقتصاد العالمي، بمشاركة ممثلين عن كبريات الشركات والمنظومات الاقتصادية العالمية.

    ويتوقع أن يجذب المنتدى نحو 15 ألف مشارك من دول مختلفة. وتشمل أعمال المنتدى أكثر من 90 فعالية، كما يشارك عدد كبير من الوزراء والفعاليات الاقتصادية ووفود من مختلف الدول العربية، من بينهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، ووزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبي محمد طاهر سيالة والمدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم.

    يتبع…

    الموضوع:
    منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2018 (15)

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    الكلمات الدلالية:
    منتدى بطرسبورغ الاقتصادي, منتدى بطرسبورغ, الرئاسة الفرنسية, إيمانويل ماكرون, سان بطرسبورغ
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