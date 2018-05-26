موقع عبري: حسن نصر الله وإيهود باراك يتنافسان على هذا الأمر

جاء ذلك في مقارنة أجراها الموقع العبري، قارن فيها بين ما ذكره حسن نصر الله، في خطابه أمس الجمعة 25 مايو / أيار، بمناسبة مرور 18 عاما على الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وبين ما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، حول المناسبة ذاتها.
وأكد الموقع الإلكتروني، وثيق الصلة بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن كل من نصر الله وباراك يعتبر نفسه من حقق النجاح على حساب الطرف الآخر.
ويرى الموقع أن خروج يهود باراك بقواته العسكرية من لبنان كان ناجحا، خاصة وأنه تم بين عشية وضحاها، وبدون أية قتلى أو جرحى، رغم وجود خلافات بين القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية حول جدوى قرار الانسحاب من لبنان، خاصة مع التدخلات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، وتحديدا، في لبنان وسوريا معا.
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