موقع عبري: حسن نصر الله وإيهود باراك يتنافسان على هذا الأمر

قال موقع "نيوز وان" العبري إن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، يتباهى بنجاحه في إخراج الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، في الخامس والعشرين من مايو عام 2000.

جاء ذلك في مقارنة أجراها الموقع العبري، قارن فيها بين ما ذكره حسن نصر الله، في خطابه أمس الجمعة 25 مايو / أيار، بمناسبة مرور 18 عاما على الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وبين ما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، حول المناسبة ذاتها.

© AFP 2018 / STRINGER حسن نصر الله يوضح أثر العقوبات الأمريكية السعودية على "حزب الله"

وتابع الموقع: "رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، يحاول إظهار نجاحه، في فيديو يتحدث فيه عن نجاحه في إخراج أكثر من 1200 جنديا إسرائيليا من لبنان أحياء، وآلاف آخرين غيرهم، ما بين مصاب وجريح.

وأكد الموقع الإلكتروني، وثيق الصلة بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن كل من نصر الله وباراك يعتبر نفسه من حقق النجاح على حساب الطرف الآخر.

ويرى الموقع أن خروج يهود باراك بقواته العسكرية من لبنان كان ناجحا، خاصة وأنه تم بين عشية وضحاها، وبدون أية قتلى أو جرحى، رغم وجود خلافات بين القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية حول جدوى قرار الانسحاب من لبنان، خاصة مع التدخلات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، وتحديدا، في لبنان وسوريا معا.