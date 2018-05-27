مسوؤل: قوات الأمن الإيرانية ستواجه "الاضطرابات التى تخدم أمريكا"

وتابع المتحدث أن هذه الأحداث قد "تستغلها الولايات المتحدة وأعداء آخرون وذلك بعد موجة احتجاجات شهدتها إيران بسبب قضايا اقتصادية في الأساس"، حسب رويترز.

© REUTERS / SOCIAL MEDIA أمريكا تعلق على تظاهرات في إيران... وتتحدث عن سقوط قتلى

ونقل موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية عن المتحدث باسمها غلام حسين محسني اجئي أن "الهيئات القضائية والأمنية… ستتصدى بكل حزم لأي جماعة أو فرد يريد تقويض أمن البلاد".

وأضاف غلام أن إثارة التوترات جزء من "الحرب النفسية" الأمريكية ضد إيران.

وأصدرت الخارجية الأمريكية، تعليقها على وجود تظاهرات في مدن إيرانية، وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى اندلاع تظاهرات عديدة، انطلقت من مدينة "كازرون" في إقليم فارس، جنوبي البلاد، ثم اتسعت رقعتها، حتى أن قوات الأمن اضطرت إلى طلب تعزيزات عسكرية، بسبب فشلها في السيطرة على المحتجين، وفقا لما نقلته تقارير صحفية عديدة.

لكن الخارجية الأمريكية نقلت عن وزير خارجيتها، مايك بومبيو، تصريحات، نشرت على الحساب الرسمي للخارجية عبر تويتر، تؤكد تلك التظاهرات.

RT @SecPompeo: الوزير #بومبيو: نحن ندعم الشعب الإيراني في تظاهراته ضد حكومة قمعية. يظهر وقوع 3 حالات وفاة والانقطاع في الإنترنت الطبيعة الحقيقية للنظام. #إيران — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) May 20, 2018

وقال بومبيو: "نحن ندعم الشعب الإيراني في تظاهراته ضد حكومة قمعية".

وأشار إلى أن الخارجية الأمريكية رصدت وقوع 3 حالات وفاة، وانقطاع للإنترنت في كل المناطق، التي اندلعت فيها التظاهرات.

ووصف بومبيو، ذلك بأنه يظهر "الطبيعة الحقيقية للنظام في إيران".