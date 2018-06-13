شرح سبب الخوف الأمريكي من أسلحة الدفاع الجوي الروسية

وتعاقدت تركيا على شراء منظومات "إس-400" للدفاع الجوي من روسيا. وكشفت الولايات المتحدة قلقها وامتعاضها من هذه الصفقة.

© Sputnik . Alexey Malgavko خبير عن صفقة "إس-400" المحتملة: السعودية لا تشتري سمكا في ماء

وعن سبب القلق الأمريكي قالت مصادر إعلامية نقلا عن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، إن قلق الأمريكيين يتعلق أولاً بأجهزة الرادار القوية الخاصة بمنظومات "إس-400".

ويخشى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن تتمكن أجهزة الرادار التابعة لمنظومات "إس-400" الموجودة في تركيا من التقاط معلومات عن المقاتلات الأمريكية الحديثة "إف-35" وغيرها من أسلحة حلف شمال الأطلسي وتكشف بالتالي ما يجب أن يكون سرا.

ويشار إلى أن وزير الدفاع التركي أكد للمسؤولين الأمريكيين أن بلاده تضمن ألا تشكل منظومات "إس-400" أي خطر على أسلحة حلف شمال الأطلسي، وأكد في الوقت نفسه أن قرار استيراد منظومات "إس-400" لا رجوع عنه.

ومن جانبه أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده على استخدام ما تستورده من وسائط الدفاع الجوي من روسيا عند الضرورة.

وقال أردوغان عبر القناة التلفزيونية "تي جي آر تي" إن تركيا لم تشترها لتودعها في المستودعات، بل سيتم استخدامها بشكل مناسب عند الضرورة.