نتنياهو يطالب الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب إسرائيل في المحافل الدولية

القدس- سبوتنيك. وقال نتنياهو لنظيره البلغاري بويكو بوريسوف خلال لقائهما في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء: "أود أن أشكرك على دفاعك عن إسرائيل مرة تلو الأخرى في المحافل الدولية بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف نتنياهو: "نثمن الجهود التي تبذلها في مكافحة معاداة السامية وفي كفاحنا المشترك ضد الإسلام المتطرف والإرهاب الذي تسبب في مقتل إسرائيليين وبلغاريين على حد سواء".
وتابع: "يجري بيننا تعاون رائع في الكثير من المجالات ومن بينها الصحة والتكنولوجيا ومجالات كثيرة أخرى سنبحثها وسنعززها اليوم".
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