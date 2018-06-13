نتنياهو يطالب الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب إسرائيل في المحافل الدولية

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل ومساندتها في المحافل الدولية.

القدس- سبوتنيك. وقال نتنياهو لنظيره البلغاري بويكو بوريسوف خلال لقائهما في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء: "أود أن أشكرك على دفاعك عن إسرائيل مرة تلو الأخرى في المحافل الدولية بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي".

© REUTERS / ALEXANDROS AVRAMIDIS نتنياهو يدعو الاتحاد الأوروبي للكف عن مهاجمة إسرائيل

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "آن الأوان لجميع الزعماء الأوروبيين أن يدركوا أن إسرائيل هي من يدافع عن مصالحنا المشتركة في الشرق الأوسط على الصعيد الأمني وبطرق مختلفة أخرى".

وأضاف نتنياهو: "نثمن الجهود التي تبذلها في مكافحة معاداة السامية وفي كفاحنا المشترك ضد الإسلام المتطرف والإرهاب الذي تسبب في مقتل إسرائيليين وبلغاريين على حد سواء".

وتابع: "يجري بيننا تعاون رائع في الكثير من المجالات ومن بينها الصحة والتكنولوجيا ومجالات كثيرة أخرى سنبحثها وسنعززها اليوم".