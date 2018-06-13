الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح مشروع قرار يدين إسرائيل

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدين إسرائيل بسبب الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأحداث الأخيرة، التي شهدها قطاع غزة وراح ضحيتها أعداد كبيرة من الفلسطينيين.

ونددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 13 يونيو / حزيران، لاستخدامها القوة بشكل مفرط ضد المدنيين الفلسطينيين، بحسب وكالة "رويترز".

© Sputnik . Sergey Guneev إسرائيل تستدعي سفراء 3 دول بسبب موقف بلدانهم من أحداث غزة

وأقرت الجمعية القرار بأغلبية 120 صوتا مقابل ثمانية وامتناع 45 عن التصويت، وطلبت المنظمة الدولية من الأمين العام أنطونيو جوتيريش أن يوصي بوضع "آلية حماية دولية" للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطرحت الجزائر، وتركيا، وفلسطين مشروع القرار على الجمعية العامة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، حق النقض "الفيتو" لإفشال قرار مماثل تقدمت به الكويت في مجلس الأمن الدولي.

وشهدت المنطقة الحدود لقطاع غزة مواجهة بين المحتجين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي اندلعت منذ 29 مايو / أيار الماضي، وأدت إلى سقوط نحو 200 فلسطيني وأصيب أكثر من 8000 برصاص الجنود الإسرائيليين، فيما عرف بـ"مسيرات العودة".