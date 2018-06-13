الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح مشروع قرار يدين إسرائيل

ونددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 13 يونيو / حزيران، لاستخدامها القوة بشكل مفرط ضد المدنيين الفلسطينيين، بحسب وكالة "رويترز".
وطرحت الجزائر، وتركيا، وفلسطين مشروع القرار على الجمعية العامة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، حق النقض "الفيتو" لإفشال قرار مماثل تقدمت به الكويت في مجلس الأمن الدولي.
وشهدت المنطقة الحدود لقطاع غزة مواجهة بين المحتجين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي اندلعت منذ 29 مايو / أيار الماضي، وأدت إلى سقوط نحو 200 فلسطيني وأصيب أكثر من 8000 برصاص الجنود الإسرائيليين، فيما عرف بـ"مسيرات العودة".
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