دول الاتحاد الأوروبي تدعم بالإجماع قرار فرض رسوم على البضائع الأمريكية

أيدت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع، اليوم الخميس 14 يونيو/حزيران، خطة فرض رسوم استيراد على البضائع من الولايات المتحدة.

موسكو — سبوتنيك. وقالت مصادر أوروبية لوكالة رويترز: "أيدت دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس بالإجماع خطة فرض رسوم استيراد على السلع من الولايات المتحدة بمبلغ 2.8 مليار يورو (3.3 مليار دولار) ردا على الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم الأوروبي".

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كما تشير الوكالة إلى أنه، لا يزال هذا القرار يتطلب موافقة المفوضية الأوروبية، التي ستعقد اجتماعها التالي في 20 حزيران/يونيو. ونقلت الوكالة أنه "يجب تطبيق الإجراءات المعلنة في أواخر حزيران/يونيو أو أوائل تموز/يوليو".

هذا وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية نهاية آذار/مارس الماضي، رسوم جمركية على استيراد الصلب والألمنيوم بحجم 25 % و10 % على التوالي، وعلق في 3 أيار/مايو تنفذيها على الدول الاتحاد الأوروبي حتى 1 حزيران/ يونيو، وجرت مفاوضات بين الطرفين حول هذه القضية، حيث سعت المفوضية الأوروبية إلى استبعاد دائم للاتحاد الأوروبي بأكمله عن قائمة الدول التي يفرض عليها الرسوم الجديدة.

وعلى الرغم من تكثيف المفاوضات، فقد فشل الاتحاد الأوروبي والشركاء الأمريكيون في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.