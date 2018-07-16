إحراق 845 سيارة على هامش الاحتفالات في فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، مساء الأحد، أن أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا ليلتي الجمعة والسبت على هامش الاحتفالات بالعيد الوطني أسفرت عن إحراق 845 سيارة وتوقيف 508 مشبوهين.

© REUTERS / DAMIR SAGOLJ أعمال نهب وسرقة أثناء الاحتفالات بفوز فرنسا بكأس العالم (فيديو)

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن السيارات التي أحرقت على هامش احتفالات هذا العام عددها أقل من تلك التي أحرقت على هامش احتفالات السنة الماضية حين أضرم المشاغبون النار في 897 سيارة. بالمقابل فإن عدد الموقوفين هذا العام هو أكبر بكثير من عددهم العام الماضي إذ بلغ يومها 368 موقوفا.

وأعرب المتحدث عن سروره لأن أعمال الشغب هذا العام "لم يتخللها أي حادث كبير"، بحسب "فرانس برس".

وبحسب حصيلة وزارة الداخلية فقد أصيب في أعمال الشغب ليلتي الجمعة والسبت 29 عنصرا من قوات الأمن مقابل 21 العام الماضي.

ونشرت فرنسا 110 آلاف عنصر من قوات الشرطة والدرك لتأمين سلامة المحتفلين بالعيد الوطني وبنهائي كأس العالم في كرة القدم الذي فازت فيه فرنسا مساء الأحد على حساب كرواتيا في موسكو.