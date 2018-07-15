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12:46 16 يوليو/ تموز 2018
كأس العالم لكرة القدم 2018
رئيسة كرواتيا تحتضن مودريتش

بالصور... ما فعلته رئيسة كرواتيا في نهائي كأس العالم

© Sputnik . Александр Вильф
موسكو
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مباراة ماراثونية قدمها منتخبي فرنسا وكرواتيا خلال نهائي كأس العالم، الذي أقيم اليوم الأحد 15 يوليو/تموز، على ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو، وحصدته الديوك ليكون اللقب الثاني لها.

المباراة التي ظهرت قوية على أرض الملعب شهدت ردود فعل قوية أخرى خارج الملعب من قبل رئيسة كرواتيا، كوليندا جرابار كيتاروفيتش، التي تواجدت خلال المباراة مرتدية قميص منتخب بلادها.

قبيل المباراة ظهرت رئيسة كرواتيا مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين ونجليها.

رئيسة كرواتيا مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين قبيل المباراة
© Sputnik . Алексей Никольский
رئيسة كرواتيا مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين قبيل المباراة

ومع بداية المباراة بدأت انفعالات كوليندا التي قالت قبل يومين، إنها على ثقة من أن منتخب بلادها لكرة القدم سيفوز على فرنسا في المباراة النهائية بكأس العالم.

رئيسة كرواتيا خلال المباراة
© Sputnik . Григорий Сысоев
رئيسة كرواتيا خلال المباراة

ظهرت رئيسة كرواتيا حزينة بعد الهدف الأول في منتخب بلاده لتعود لها البهجة من جديد، بعد هدف التعادل الذي أحرزه إيفان بريسيتش.

مرة أخرى تظهر كوليندا متوترة حزينة فيما يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يحتفل بالأهداف بعد هدفي منتخب فرنسا الثالث والرابع.

رئيسة كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وهما يتابعان مباراة النهائي في مونديال روسيا بين منتخبي بلادهما، 15 يوليو/تموز 2018
© REUTERS / DAMIR SAGOLJ
رئيسة كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وهما يتابعان مباراة النهائي في مونديال روسيا بين منتخبي بلادهما، 15 يوليو/تموز 2018

في لقطة رائعة أظهرت الرئيسة الكرواتية الروح الرياضية بعدما ظهرت وهي تحتضن الرئيس الفرنسي عقب المباراة وتهنئه بالفوز.

رئيسة كرواتيا تحيي الجماهير رفقة ماكرون بعد تسليم الجوائز
© Sputnik . Алексей Филиппов
رئيسة كرواتيا تحيي الجماهير رفقة ماكرون بعد تسليم الجوائز

أبدت رئيسة كرواتيا حبها لمنتخب بلادها ودعمها له بعد الخسارة حيث احتضنت اللاعب لوكا مودريتش قائد المنتخب، وكذلك حارس الفريق.

رئيسة كرواتيا تحتضن حارس المنتخب
© Sputnik . Александр Вильф
رئيسة كرواتيا تحتضن حارس المنتخب
رئيسة كرواتيا تحتضن مودريتش
© Sputnik . Александр Вильф
رئيسة كرواتيا تحتضن مودريتش

وبعد تسليم الجوائز ظهرت كوليندا رفقة كل من الرئيس الروسي فلادمير بوتين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرن ورئيس "فيفا" جياني إنفانتينو وهم يحيون الجماهير.

رئيسة كرواتيا عقب تسليم الجوائز مع بوتين وماكرون ورئيس فيفا
© Sputnik . Владимир Песня
رئيسة كرواتيا عقب تسليم الجوائز مع بوتين وماكرون ورئيس فيفا

وعلقت رئيسة كرواتيا على على خسارة منتخب بلادها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على صورة لمنتخب بلادها، وكتبت لهم: "أحسنتم، لقد دخلتم التاريخ من محاربتكم للأسد، نحن فخورون بكم!!!".

واستطاع المنتخب الفرنسي حصد لقب كأس العالم من نظيره الكرواتي برباعية مقابل هدفين، ليكون بذلك الكـأس الثانية له بعد مونديال 1998. 

 

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