دعوى إيرانية ضد أمريكا أمام محكمة العدل الدولية

أقامت إيران دعوى على الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ضد العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن عليها.

ذكرت محكمة العدل الدولية، عبر حسابها في موقع "تويتر"، أن إيران قالت في الدعوى إن العقوبات التي فرضتها واشنطن في مايو/ أيار تنتهك معاهدة ثنائية موقعة بين البلدين عام 1955.

© Fotolia / Lunamarina بول ريان: الكونغرس مستعد للنظر في فرض عقوبات إضافية على روسيا

ومن المقرر عقد جلسة تطعن فيها الولايات المتحدة على الأرجح في طلب إيران بإصدار حكم مؤقت وتدفع بعدم اختصاص المحكمة، ولم تحدد المحكمة أي موعد بعد لخطوات أخرى.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده قدمت، أمس الاثنين 16 يوليو/ تموز، شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد إعادة فرض العقوبات الأمريكية، مشددا على التزام طهران بدور القانون الدولي.

وكتب ظريف، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "اليوم قدمت إيران شكوى لمحكمة العدل الدولية، لتحميل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن إعادة الفرض الآحادي وغير القانوني للعقوبات".

وأضاف: "إيران ملتزمة بدور القانون الدولي في مواجهة ازدراء الولايات المتحدة الأمريكية للدبلوماسية والالتزامات الدولية"، متابعا: "من الضروري مواجهة عادتها في خرق القانون الدولي".

Today Iran filed a complaint @CIJ_ICJ to hold US accountable for its unlawful re-imposition of unilateral sanctions. Iran is committed to the rule of law in the face of US contempt for diplomacy & legal obligations. It's imperative to counter its habit of violating int'l law. — Javad Zarif (@JZarif) July 16, 2018

​الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم 8 مايو/ أيار، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين (السداسية) كرعاة دوليين وإيران.

​كما أكد ترامب، في وقت سابق، أنه يجب فرض عقوبات صارمة على إيران بسبب تصميمها وتجاربها لصواريخ بالستية.​