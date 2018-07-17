دعوى إيرانية ضد أمريكا أمام محكمة العدل الدولية

ذكرت محكمة العدل الدولية، عبر حسابها في موقع "تويتر"، أن إيران قالت في الدعوى إن العقوبات التي فرضتها واشنطن في مايو/ أيار تنتهك معاهدة ثنائية موقعة بين البلدين عام 1955.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده قدمت، أمس الاثنين 16 يوليو/ تموز، شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد إعادة فرض العقوبات الأمريكية، مشددا على التزام طهران بدور القانون الدولي.
وكتب ظريف، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "اليوم قدمت إيران شكوى لمحكمة العدل الدولية، لتحميل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن إعادة الفرض الآحادي وغير القانوني للعقوبات".
وأضاف: "إيران ملتزمة بدور القانون الدولي في مواجهة ازدراء الولايات المتحدة الأمريكية للدبلوماسية والالتزامات الدولية"، متابعا: "من الضروري مواجهة عادتها في خرق القانون الدولي".
Today Iran filed a complaint @CIJ_ICJ to hold US accountable for its unlawful re-imposition of unilateral sanctions. Iran is committed to the rule of law in the face of US contempt for diplomacy & legal obligations. It's imperative to counter its habit of violating int'l law.— Javad Zarif (@JZarif) July 16, 2018
الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم 8 مايو/ أيار، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين (السداسية) كرعاة دوليين وإيران.
PRESS RELEASE: #Iran institutes proceedings against the #UnitedStates before the #ICJ and requests the Court to indicate provisional measures https://t.co/IVqNuYbdIa pic.twitter.com/74XvyR36IF— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) July 17, 2018
كما أكد ترامب، في وقت سابق، أنه يجب فرض عقوبات صارمة على إيران بسبب تصميمها وتجاربها لصواريخ بالستية.
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