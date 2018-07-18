الجيش الإسرائيلي: الصافرات التي انطلقت في عسقلان كانت إنذارا كاذبا

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن دوي صافرات الإنذار الذي انطلق في البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود الشمالية لقطاع غزة كان إنذارا كاذبا.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر": "متابعة للصافرات التي أطلقت في مدينة أشكلون والمجلس الإقليمي ساحل أشكلون فالحديث يدور عن إنذار كاذب".

وكان أدرعي قد أعلن، في بيان سابق، "إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي ساحل أشكلون" وأضاف: "التفاصيل قيد الفحص".

متابعة للصافرات التي أطلقت في مدينة أشكلون والمجلس الإقليمي ساحل #أشكلون فالحديث يدور عن إنذار كاذب — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 18, 2018

​وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إن "جيش الدفاع مستعد لمواجهة جميع السيناريوهات، وجميع المواطنين الإسرائيليين يثقون بالجيش، مؤكداً أن الجيش مستعد لمواجهة جميع السيناريوهات في غزة.

​يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق تهدئة، مساء السبت الماضي، برعاية مصرية عقب التصعيد في قطاع غزة، والقصف الإسرائيلي الذي استهدف عددا من المقرات الأمنية التابعة لحركة "حماس"، ومواقع أخرى للمقاومة الفلسطينية في القطاع، إذ أدى التصعيد إلى مقتل فلسطينيين اثنين، وإصابة 25 شخصا، على الأقل.