ليبرمان يتهم قادة حركة حماس بدفع إسرائيل إلى حرب في غزة

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قادة حركة حماس بجر إسرائيل إلى حرب واسعة في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل جاهزة لشن عملية واسعة ومؤلمة ضد القطاع.

القدس- سبوتنيك. ونقلت قناة "أي24 نيوز" الإسرائيلية تصريحات ليبرمان التي أدلى بها، ظهر اليوم الجمعة، خلال زيارته لبلدة سديروت المحاذية للحدود الشمالية لقطاع غزة، حيث صرح ليبرمان "إن قادة حماس يجرون إسرائيل لوضع يكون عليها إطلاق عملية عسكرية واسعة ومؤلمة، ليس فقط في المظهر، وإنما عملية عسكرية واسعة ومؤلمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

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وأضافت القناة بأن ليبرمان حمل "قادة حماس " المسؤولية عن الوصول لوضع كهذا"، مضيفاً أن "الذي سيدفع الثمن هم سكان غزة".

وتابع ليبرمان بالقول: "لذلك، فإنني أناشدهم بالضغط على حماس لتغيير الاتجاه والمعادلة"، مشيرا إلى أن "من الممكن العودة لواقع مدني معقول، وتسهيلات اقتصادية، مقابل وقف كامل للإرهاب والاستفزازات على الحدود".

وبحسب القناة، قال ليبرمان: "نتعامل بضبط النفس ونتحلى بالمسؤولية، على الرغم من أن المشكلة الحقيقية هي غياب الردع، وتغيير المعادلة".

ويشهد قطاع غزة في الآونة الأخيرة غارات عنيفة نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، وأسفرت الغارات عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وجرح العشرات خلال استهداف عدد من المواقع داخل القطاع، فيما قامت المقاومة الفلسطينية بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية لحدود قطاع غزة رداً على التصعيد الإسرائيلي.