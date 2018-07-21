رئيس إريتريا يعين سفيرا لبلاده في إثيوبيا

عين الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، اليوم السبت 21 يوليو/تموز، سفير جديد لبلاده في إثيوبيا، في خطوة أولى لإنهاء الحرب والخلافات بين البلدين التي استمرت نحو 18 عاما.

وقال وزير الإعلام الإريتري إن أفورقي عين، سميري روسوم، وزير التعليم الحالي، سفيرا لإريتريا في إثيوبيا.

© REUTERS / Tiksa Negeri إريتريا تسحب قواتها من الحدود مع إثيوبيا

وأشار الوزير الإريتري، إلى أن روسوم، سيحتفظ برتبته الوزارية بجانب عمله كسفير لإريتريا في أديس أبابا.

وسبق لسميري روسوم أن عمل في منصب سفير إريتريا في الولايات المتحدة، وحاكم المنطقة الوسطى، خلال السنوات الماضية.

وأعلنت إثيوبيا، في وقت سابق، عن تعيين أول سفير لها لدى إريتريا، منذ عقدين من الزمان. وقالت وكالة "فانا"، إن "الإعلان الأخير في القرن الأفريقي يعيد العلاقات بين الجارتين المتحاربتين بسبب نزاع على الحدود"، حسب "رويترز".

وكان الرئيس الإريتري، أسياسي أفورقي، أعاد، الاثنين الماضي، فتح سفارة بلاده في إثيوبيا، التي بقيت مغلقة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية.

President Isaias Afwerki has appointed the current Minister of Education, Mr. Semere Russom, as Ambassador to Ethiopia. Mr. Semere, who will retain his Ministerial rank, has served as Eritrea's Ambassador to the US and Governor of the Central Region in previous years pic.twitter.com/GGTiWQNKqv — Yemane G. Meskel (@hawelti) July 21, 2018

​وبإعادة فتح هذه السفارة في أديس أبابا، تنتهي زيارة رسمية استمرت 3 أيام للرئيس الإريتري إلى إثيوبيا، لترسيخ وقف الأعمال العدائية بين البلدين.

وجاءت هذه الزيارة بعد التوقيع في أسمرة، في التاسع من يوليو/تموز الجاري، على "إعلان مشترك للسلام والتعاون"، ينهي عقدين من الحرب بين البلدين، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي.