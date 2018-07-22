ليبرمان: سنعيد فتح معبر كرم أبو سالم إذا استمرت الأوضاع هادئة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن العمل بمعبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة، سيعود كالمعتاد الثلاثاء المقبل "حال استمر الهدوء".

وقال ليبرمان، في تغريده عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عقب زيارته المعبر صباح اليوم الأحد: "يجب أن يفهم سكان غزة، أنه ما دام تصل لنا قنابل المولوتوف من جانبهم، فإن الحياة لن تكون طبيعية مرة أخرى".

وأشار إلى أن يوم أمس كان هادئا، موضحا أن العمل سيعود كالمعتاد الثلاثاء المقبل إذا استمر الهدوء.

ביקרתי הבוקר במסוף כרם שלום. תושבי עזה חייבים להבין שכל עוד בצד שלנו יש בלוני תבערה גם בצד שלהם החיים לא יחזרו לשגרה ונורמליות. אתמול היה שקט ואם זה ימשך עד יום שלישי כרם שלום יחזור לפעול כרגיל. pic.twitter.com/BwehTI1wmw — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) ٢٢ يوليو ٢٠١٨

وكان ليبرمان، قرر، اليوم الماضي، إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري جنوب قطاع غزة أمام الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والغاز والوقود الداخلة إلى القطاع باستثناء الشاحنات المحملة بالأدوية والمواد الطبية. كما قرر تقليص المساحة المسموح بها لصيادي الأسماك في شواطئ غزة من ستة أميال بحرية إلى ثلاثة أميال فقط".

بدوره، وقال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، إن "إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم وحرمان غزة من أبسط مستلزمات ومتطلبات الحياة جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأهلنا في القطاع جرأه عليها الصمت الإقليمي والدولي على جرائمه وانتهاكاته وغياب القرارات الرادعة بحقه".