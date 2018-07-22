أبو ظبي وأديس أبابا تبحثان التعاون في إدارة العمالة الإثيوبية بالإمارات

بحث وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، ناصر الهاملي، مع وزير الدولة للشؤون الاجتماعية والعمل الإثيوبي ميسجانو أريجا، في دبي اليوم الأحد، تطوير التعاون الثنائي في مسألة إدارة العمالة الإثيوبية بالإمارات.

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، بحث الجانبان سبل تطوير هذا التعاون، وذلك في إطار إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت للعمالة الإثيوبية في دولة الإمارات.

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وخلال اللقاء، أكد الهاملي على عمق العلاقات الاستراتيجية، التي تربط البلدين، وثمن مساهمة العمالة الإثيوبية في سوق العمل الإماراتي.

من جانبه، استعرض الوزير الأثيوبي مستجدات التشريعات المتعلقة بإرسال العمالة الاثيوبية الى الخارج، مؤكدا حرص بلاده على تطوير قطاع وكالات الاستقدام الاثيوبية، لضمان إرسال العمالة بما يتوافق مع تشريعات الدول المستقبلة.

واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، "في المستقبل القريب".