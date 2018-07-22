أمريكا...شرطة لوس أنغلوس تعلن اسم المشتبه به في احتجاز رهائن

أعلنت الشرطة الأمريكية اسم المشتبه باحتجازه رهائن داخل أحد المتاجر، بعد مواجهة استمرت 3 ساعات، قتلت خلالها امرأة بالرصاص.

,نقلت وكالة "رويترز" عن دريك ماديسون، المتحدث باسم شرطة لوس أنغلوس، أن المشتبه به في الأحداث، التي وقعت، السبت 21 يوليو / تموز، يدعى جين أتكينز، وهو محتجز رهن كفالة قدرها مليونا دولار للاشتباه بارتكابه جريمة قتل.

© AFP 2018 / Bay ISMOYO الشرطة الإندونيسية تنهي أزمة احتجاز رهائن في سجن شديد الحراسة

وأضاف ماديسون أن أتكينز، سيمثل رسميا أمام محكمة في غضون أيام على الأرجح.

وبحسب رواية الشرطة فإن أتكينز مشتبه بأنه أطلق عدة طلقات على جدته وعلى امرأة أخرى في منطقة منفصلة من المدينة قبل أن تطارده الشرطة وتصطدم سيارته أمام المتجر الذي شهد واقعة احتجاز الرهائن ومقتل المرأة.

وقالت الشرطة إنه تبادل إطلاق النار مع قواتها ثم دخل إلى المتجر الذي كان مزدحما، وأظهرت لقطات مصورة تمكن بعض الأشخاص من الفرار من المتجر عبر إحدى النوافذ باستخدام سلم من الحبال.

وانتهت الأزمة بعد إصابة المشتبه به بطلق ناري في ذراعه مما دفعه للتفاوض مع الشرطة عبر الهاتف لتسليم نفسه.

وقال أقارب للمرأة التي قُتلت داخل المتجر إنها تدعى ميليدا كورادو وإنها كانت إحدى مدراء هذا المتجر.

ووصفت سلسلة متاجر تريدر جو، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الهجوم بأنه "أسوأ يوم في تاريخ تريدر جو" معلنة إغلاق المتجر إلى أجل غير مسمى.

وقالت الشرطة إن جدة أتكينز نُقلت أمس السبت إلى المستشفى حيث ترقد في حالة حرجة ولم ترد اليوم أي أنباء جديدة عن حالتها الصحية.