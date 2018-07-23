الخارجية الإيرانية: تصريحات بومبيو تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي: "كلمة بومبيو يوم الأحد كانت تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لإيران… مثل هذه السياسات ستوحد الإيرانيين الذين سيتغلبون على المؤامرات التي تحاك ضد بلدهم"، وذلك وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
كما أعلن بومبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستطلق قناة تلفزيونية ناطقة باللغة الفارسية على مدار الساعة للجمهور الإيراني. وأضاف أنه بهذه الطريقة سيكون الإيرانيون العاديون في إيران وحول العالم قادرين على معرفة أن "الولايات المتحدة معهم".
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