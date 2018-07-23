رئيس أوسيتيا الجنوبية يمنح الأسد أعلى وسام في البلاد

أعلنت رئاسة أوسيتيا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الرئيس أناتولي بيبيلوف، منح الرئيس السوري بشار الأسد، وسام واتسامونغ، الذي يعد أعلى وسام في البلاد.

© Sputnik . Mikhael Klimentyev الأسد: صحة التوجه نحو دول الشرق التي تحترم القانون الدولي على عكس الغرب

موسكو — سبوتنيك . ونقل البيان الصادر عن الرئاسة كلمات بيبيلوف، جاء فيها: "اسمحوا لي أن أمنحكم هذا الوسام تعبيرا عن امتنان شعب أوسيتيا الجنوبية لاعترافكم باستقلال جمهوريتنا".

ونوه بيبيلوف إلى أنه تم منح هذا الوسام لرؤساء فنزويلا هوغو تشافيز، ونيكاراغوا دانيل أورتيغا.

ومنح الأسد الرئيس بيبيلوف الوسام الأموي، والذي تمنحه سوريا للخدمة المتميزة في المجال العسكري أو المدني.

كما تبادل الرئيسان الهدايا: فأهدى بيبيلوف الأسد سيفا قوقازيا من الحديد، وقدم الرئيس السوري لبيبيلوف فنجانا مصنوعا صناعة يدوية على الطراز السوري.

وتستمر الزيارة الرسمية لرئيس أوسيتيا الجنوبية إلى الجمهورية العربية السورية عدة أيام. ومن المقرر عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ومجتمع الأعمال في سوريا.

ومن الجدير بالذكر أن سوريا اعترفت في 29 أيار/ مايو باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. في حين اعترفت روسيا باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في 26 آب/ أغسطس 2008، وتبعها في ذلك كل من نيكاراغوا وفنزويلا وناورو وفانواتو وتوفالو.