أول تعليق من أردوغان بعد قرار أوزيل الاعتزال الدولي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المعاملة التي لاقاها لاعب كرة القدم الألماني مسعود أوزيل غير مقبولة عقب اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا.

وأضاف أردوغان للصحفيين في البرلمان، اليوم الثلاثاء 24 يوليو/تموز: "مثل هذه المعاملة التي لاقاها شاب قدم كل ما لديه للمنتخب الألماني وذلك بسبب معتقداته الدينية، غير مقبولة"، وذلك وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / Dylan Martinez أوزيل يعلن اعتزاله اللعب الدولي لمنتخب ألمانيا

وأشار أردوغان إلى أنه تحدث إلى أوزيل ، مساء أمس الاثنين، مؤكداً أن منتقدي اللاعب الألماني"لم يرق لهم" الصورة التي التقطت لنجم كروي مع أردوغان ما استدعى توجيه انتقادات للاعب قبل نهائيات كأس العالم في روسيا.

وكان اللاعب الألماني، ذو الأصول التركية، قد أعلن أنه لن يلعب للمنتخب الألماني، بسبب تصرفات عنصرية تمارس ضده. وقال أوزيل: "إنه بحزن بالغ وبعد تفكير طويل، تسببت فيه الأحداث الأخيرة، لن ألعب مع ألمانيا، على المستوى الدولي مرة أخرى، بسبب شعوري بالإهانة والعنصرية وعدم الاحترام".

وامتدحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اللاعب مسعود أوزيل، ووصفته باللاعب الرائع، معربة عن احترامها قراره الاعتزال دوليا.

وكانت صورة أوزيل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل كأس العالم، قد أثارت جدلا واسعا وانتقادات حادة من قبل المسؤولين الألمان، حتى أن عددا منهم حمل أردوغان مسؤولية خروج المانشافت المزري من مونديال "روسيا 2018"، خاصة وأن الحكومتين الألمانية والتركية تتبادلان الاتهامات والانتقادات السياسية في قضايا عدة.