بالفيديو... فرار العشرات إلى البحر هربا من حرائق الغابات في اليونان

أظهر مقطع فيديو فرار العشرات من الأشخاص إلى البحر، هربا من حرائق الغابات التي اجتاحت منتجع ماتي اليوناني منذ الأسبوع الماضي.

ووصل عدد قتلى حرائق اليونان، إلى 91 شخصا، وما زال 25 شخصا مفقودا حتى الآن، في وقت يخضع فيه 9 آخرين للعلاج، وقال الأطباء الشرعيون إن هناك عددا من الأطفال ضمن قتلى الحرائق، حسب "فرانس برس".

كما توفي 4 سياح أجانب منهم أيرلندي وزوجته، وسيدة بولندية وابنها، ولا يزال عدد القتلى في الحرائق الممتدة شرق العاصمة أثينا، غير معروف "بسبب غياب التسجيل الدقيق للناجين الذي عُثر عليهم".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني، تحمله المسؤولية السياسية عن حرائق الغابات التي راح ضحيتها 87 شخصا على الأقل.

وقال رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، للوزراء إنه لا يعرف على وجه التحديد "إن كانت السلطات قد قامت بكل الأمور بشكل صحيح فيما يتعلق بمواجهة الكارثة"، حسب "رويترز".

وتابع "دعوتكم هنا اليوم أولا لأتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن هذه المأساة أمام حكومتي والشعب اليوناني".

واتهمت المعارضة الحكومة بالفشل في مواجهة حرائق الغابات وحماية الأرواح من الموت.