وزير خارجية الفلبين: لن نتخلى عن شراء الأسلحة الروسية حتى لو فرضت واشنطن عقوبات

سنغافورة —سبوتنيك. وأضاف الوزير خلال لقائه نظيره الروسي على هامش اجتماع "آسيان" في سنغافورة: "خلال الأسبوع الأخير كان هناك الكثير من انتقادات في وسائل الإعلام فيما يتعلق باحتمال فرض الولايات المتحدة لعقوبات في حال شراء أسلحة روسية".
صرح مصدر في الوفد الروسي، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف يخطط لإجراء سلسلة من المحادثات مع نظرائه الأجانب اليوم، ومنهم وزير خارجية الفلبين.
ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل، أمس، إلى سنغافورة، وذلك لحضور اجتماع روسيا — رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على مستوى الوزراء.
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