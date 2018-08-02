وزير خارجية الفلبين: لن نتخلى عن شراء الأسلحة الروسية حتى لو فرضت واشنطن عقوبات

قال وزير خارجية الفلبين، بيتر كايتانو، إن بلاده لن تتخلى عن شراء الأسلحة الروسية على الرغم من احتمال فرض واشنطن عقوبات.

سنغافورة —سبوتنيك. وأضاف الوزير خلال لقائه نظيره الروسي على هامش اجتماع "آسيان" في سنغافورة: "خلال الأسبوع الأخير كان هناك الكثير من انتقادات في وسائل الإعلام فيما يتعلق باحتمال فرض الولايات المتحدة لعقوبات في حال شراء أسلحة روسية".

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وتابع الوزير: "نحن نتوقع ذلك ونتوقع أكثر من ذلك. لكن لا أعتقد أننا سنتخلى عن ذلك".

صرح مصدر في الوفد الروسي، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف يخطط لإجراء سلسلة من المحادثات مع نظرائه الأجانب اليوم، ومنهم وزير خارجية الفلبين.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل، أمس، إلى سنغافورة، وذلك لحضور اجتماع روسيا — رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على مستوى الوزراء.