وزير المالية التركي: العقوبات الأمريكية غير مقبولة وتأثيرها محدود

رفض وزير المالية التركي العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده، مشيرا إلى أن تأثيرها سيكون محدود على الاقتصاد التركي.

وقال وزير الخزانة والمالية، بيرات البيرق، اليوم الخميس 2 أغسطس/ آب، إن "العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا بشأن محاكمة قس أمريكي، متهم بدعم الإرهاب، غير مقبولة وسيكون لها تأثير محدود على الاقتصاد التركي".

© Sputnik . Fuad Safarov أنقرة تعتزم الرد على العقوبات الأمريكية ضد الوزراء الأتراك

وأضاف الوزير: "أولوية تركيا تتمثل في حل القضية مع واشنطن، وهي حليف في الناتو، من خلال الحوار والدبلوماسية"، معتبرا أن إجراءات المضاربة في الأسواق المالية بعد إعلان العقوبات ستصبح باطلة.

وتابع الوزير التركي، في بيان له، إن بلاده تعمل على تأمين تمويل خارجي قصير ومتوسط المدى، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت، في وقت سابق، عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، وذلك على خلفية احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون.

وتحتجز السلطات التركية القس الأمريكي، الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في إزمير، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتهمة العمل لصالح شبكة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني.

وتعتبر تركيا هذين الكيانين إرهابيين، كما وجهت اتهامات للقس بالتجسس لأغراض سياسية وعسكرية. وينفي القس بشكل قاطع هذه الاتهامات.