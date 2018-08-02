البيت الأبيض: واشنطن ترد على رسالة زعيم كوريا الشمالية

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ردت على رسالة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، التي أرسالها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، مؤكداً أن الرسالة ستصل قريباً.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان: "قمنا بالرد على رسالة (زعيم كوريا الشمالية) كيم التي استلمها الرئيس ترامب، وهو رد، قريباً ستصل".

© REUTERS / KCNA واشنطن وسيئول وطوكيو تتعهد بالعمل على نزع سلاح كوريا الشمالية النووي

وأشارت المتحدثة إلى أن الرسالة تتعلق بالالتزامات التي أعلنت في بيان سنغافورة المشترك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تلقى خطابا من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أمس الأربعاء 1 أغسطس/ آب، حول اللقاء الذي جمع الطرفين في يونيو/ حزيران الماضي.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي تلقى خطابا من جونغ أون، لمتابعة مناقشاتهما الأخيرة حول نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، "المراسلات المستمرة بين الزعيمين تهدف إلى متابعة اجتماعهما في سنغافورة، ودفع الالتزامات التي تم التعهد بها في البيان المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

وكان الرئيسان قد عقدا قمة تاريخية في 12 يونيو الماضي، في سنغافورة، بعد عقود من التوتر الشديد بينهما، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.