ظريف ينتقد وجود القوات الأمريكية على بعد 7 آلاف ميل من أراضيها

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تواجد القوات الأمريكية في مياه الخليج، متسائلا، ماذا تفعل القوات الأمريكية على بعد 7 آلاف ميل من أراضيها.

وكتب ظريف على موقع تويتر: "يبدو أن قوات البحرية الأمريكية غير قادرة في محيط مياهنا على العثور على طريقها، لربما أنها لم تفهم اسمها، اسمها هو الخليج الفارسي منذ 2000 عام وأطول بكثير من زمن تأسيس الولايات المتحدة أو لربما لا تعرف ماذا تفعل على بعد 7000 ميل بعيدا عن وطنها (أميركا)".

ونشر ظريف صورة مع التغريدة تبين المسافة بين أميركا ومياه الخليج الفارسي.

US Navy can’t seem to find its way around our waters. Perhaps because it hasn’t figured out its name: Persian Gulf, as it's been called for 2,000 yrs longer than US has existed. Or maybe it doesn't know what it's doing in our backyard, 7,000 miles from home. pic.twitter.com/g05yqSTisi — Javad Zarif (@JZarif) August 3, 2018

وواجهت إيران ضغوطا أمريكية متزايدة وعقوبات محتملة منذ قرار ترامب، في مايو/أيار، منها الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.