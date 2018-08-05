رئيس الجمعية التأسيسية لفنزويلا يعلق على محاولة اغتيال مادورو

اتهم رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية في فنزويلا، ديوسدادو كابيلو، القوى اليمنى بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس نيكولاس مادورو.

مكسيكو — سبوتنيك. وكتب كابيلو في مدونته صغيرة على "تويتر": "أبناء وطني، القوة اليمينية تصر على العنف لتحتل مكانا لم تستطيع الحصول عليه عن طريق التصويت. شقيقنا الرئيس، نيكولاس مادورو وكبار القادة السياسيين والعسكريين لم يصابوا في الهجوم الإرهابي… لن يستطيعوا التغلب علينا".

Compatriotas la derecha insiste en la violencia para tomar espacios que no pueden por los votos, nuestro hermano Presidente Nicolás Maduro y el alto mando politico y militar ilesos luego del atentado terrorista durante el acto de la GNB. No podrán con nosotros. — Diosdado Cabello R (@dcabellor) August 4, 2018

© REUTERS / HANDOUT مادورو يعلن عن اعتقال بعض ممن كانوا وراء محاولة اغتياله

هذا وفي وقت سابق، أعلن وزير الاتصالات والإعلام في فنزويلا، خورخي رودريغيز، إن الرئيس نيكولاس مادورو في حالة ممتازة بعد محاولة الاغتيال. مضيفا أن 7 جنود من الحرس الوطني أصيبوا بجروح.

وبدوره، قال مادورو إنه نجا من محاولة لاغتياله باستخدام طائرات بلا طيار تحمل متفجرات.

واتهم الولايات المتحدة وكولومبيا بالسعي إلى إثارة أعمال عنف في فنزويلا، مشيرا إلى أن المعارضة اليمينية والقوة اليمينية الكولومبية يقفون وراء محاولة اغتياله، مضيفا أنه تم اعتقال بعض الجناة.

وكشف الرئيس الفنزويلي أن عددا من منظمي محاولة الاغتيال التي استهدفته يقيمون في الولايات المتحدة، وطلب من ترامب المساعدة في محاربة هذه الجماعات الإرهابية.