البرلمان الإيراني يتسلم أول تقرير تقني حول إنتاج الوقود النووي

يتسلم البرلمان الإيراني قريبا أول تقرير تقني حول إنتاج الوقود النووي، حسبما أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب، حشمت الله فلاحت بيشة.

وبحسب وكالة فارس، أشار فلاحت بيشة إلى أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيحضر بعد ظهر الیوم اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، لتقديم إيضاحات حول التقرير العاشر لوزارة الخارجية إلى هذه اللجنة بشأن وتيرة تنفيذ الاتفاق النووي.

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وأضاف أنه وفقا للقانون يتوجب على هذه اللجنة تقديم تقرير حول وتيرة تنفيذ الاتفاق النووي إلى المجلس كل 6 أشهر، ولهذا السبب فقد تفقد أعضاء اللجنة مراكز نووية وستكون له مستقبلا أيضا زيارات تفقدية أخرى للمراكز النووية.

وأوضح فلاحت بيشة أن تقارير اللجنة التي تقدم كل 6 أشهر حول وتيرة تنفيذ الاتفاق النووي، تعتمد على هذه الزيارات للمراكز النووية وكذلك تقارير الخارجية التي تقدم كل 3 أشهر للجنة.

واختتم: "إنه من المقرر أن يقدم رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي خلال الأسبوع الحالي للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية وللمرة الأولى تقريرا في المجال التقني حول وتيرة تنفيذ الأمر الصادر عن قائد الثورة الإسلامية في مجال الوصول إلى إنتاج 190 ألف سو (وحدة فصل) من الوقود النووي".