بعد بدء المناورات... قائد عسكري: إيران ضامنة لأمن الخليج الفارسي

أكد مسؤول كبير في القوات المسلحة الإيرانية، أن بلاده ضامنة لأمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وبحسب وكالة فارس، أكد كبير متحدثي القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، أن إيران ضامنة لأمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

وفي تصريح له على هامش تكريم ذكرى اللواء الطيار الشهيد عباس بابائي، قال العميد شكارجي، إن الأعداء يعرفون قدراتنا جيدا، ولهذا السبب فإنهم يشعرون بالهلع.

وأضاف: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضامنة لأمن منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز".

وتابع العميد شكارجي أن قضية أمن مضيق هرمز "مرتبطة بالقوة النافذة في هذه المنطقة أي إيران، وإن كنا نعمل شيئا في منطقة الخليج الفارسي فهو من أجل إرساء الأمن فيها".

وكانت إيران أطلقت مناورات عسكرية في الخليج، حيث صرح الناطق الرسمي باسم الحرس الثوري رمضان شريف: أنه "تم إجراء التمرينات بهدف السيطرة على سلامة الممرات المائية وحماية برنامج تدريبات التقويم السنوي للحرس الثوري"، وذلك وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.