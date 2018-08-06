سيناتور أمريكي: الولايات المتحدة تعاني من "هستيريا العقوبات"

صرح السيناتور الأمريكي، ريند بول، بأنه يعتزم عرقلة محاولات فرض عقوبات ضد روسيا دون موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

© REUTERS / Maxim Shemetov سيناتور: برلمانيو روسيا وأمريكا يدرسون إمكانية عقد لقاء في دولة ثالثة

موسكو — سبوتنيك . وقال السيناتور خلال لقاء مع أعضاء مجلس الدوما الروسي : "الولايات المتحدة تعاني من هستيريا العقوبات، أنا أمثل الأقلية، بينما جميع الديمقراطيين مسرورين حاليا بفرض العقوبات… إنهم يحاولون الالتفاف على ترامب عند فرض العقوبات".

وتابع: "سأحاول عدم السماح لهم بالقيام بذلك بهذه السهولة".

وأضاف السيناتور الأمريكي أن الهدف من زيارته إلى روسيا هو الإعلان عن ضرورة إجراء الحوار سواء كان ذلك بالنسبة للجان البرلمان للشؤون الدولية وبالنسبة للهيئات التشريعية.

يذكر أن البرلمانيين الروس يلتقون، اليوم الاثنين، في موسكو وفد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يضم إضافة إلى راند بول عضو مجلس النواب بالمجلس التشريعي لولاية تكساس، بيتر غتلر ورئيس معهد كاتون، دون هفاينس.

يذكر أن هذا اللقاء يعتبر هو الثاني، فقد زار وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور الجمهوري، ريتشارد شيلبي، روسيا في الفترة من 30 يونيو/ حزيران إلى 5 يوليو/ تموز، وأجرى عدداً من اللقاءات مع المسؤولين الروس في سان بطرسبورغ وموسكو.