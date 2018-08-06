وزير الدفاع الإسرائيلي: لقد ولى زمن الاتفاقات مع إيران وترامب غير الموقف

رحب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بإعلان البيت الأبيض، المزمع، عن تفاصيل الدفعة الأولى من العقوبات الاقتصادية التي ستفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، والتي ستدخل حيز التنفيذ فجر غد الثلاثاء.

القدس — سبوتنيك. وقال ليبرمان، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، "الليلة ستفرض الإدارة الأمريكية عقوبات على إيران… هذا قرار شجاع وستتذكره الأجيال".

© Sputnik . Ramil Sitdikov مع بدء تطبيق العقوبات الأمريكية... طهران تشكك بجدية ترامب حول التفاوض

وأضاف ليبرمان "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غيّر الموقف من إيران، ولقد ولى زمن الاتفاقات مع إيران، بل حلّ محله الصراع الحاسم والصارم لإنهاء نظام آيات الله القاتل الذي ينشر الرعب عبر الشرق الأوسط".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فجر اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة "سوف تطبّق العقوبات التي أعادت فرضها على إيران، بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/ أيار الماضي".

وابتداءً من الساعة 04.01 بتوقيت غرينتش، من فجر غدٍ، الثلاثاء، لن يكون بإمكان حكومة إيران شراء الأوراق النقدية الأمريكية، كما أن عقوبات واسعة سيتم فرضها على الصناعات الإيرانية، بما في ذلك صادراتها من السجاد، كما أنها ستستهدف قطاع السيارات الإيراني وتجارة الذهب والمعادن، وستمنع البلاد من الحصول على الحديد والألمنيوم اللازمين لصناعاتها.

وانسحبت الولايات المتحدة في مايو/ أيار من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم توقيعه عام 2015، وهي ستعيد استخدام "أقصى الضغوط" عبر فرض عقوبات على معظم القطاعات في 6 آب/ أغسطس، وقطاع الطاقة في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر.