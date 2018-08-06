روسيا: لم نتلق خطابا رسميا بشأن تسليم مشتبه بهم في حادث سالزبري

صرح المتحدث الإعلامي باسم السفارة الروسية في لندن، أن السفارة لم تتلق خطابا رسميا من بريطانيا بشأن طلب تسليم مشتبه بهم في حادث سالزبري.

لندن — سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين 6 أغسطس/ آب: "لم تتسلم السفارة أية خطابات بهذا الشأن، وعلاوة على ذلك، علينا أن نذكر مرة أخرى أن هذا النوع من التسريبات، المنقولة عن مصادر لم يتم الكشف عنها، حدث أكثر من مئة مرة منذ سالزبري. لذلك، لا يجب أن نعتمد على هذه المعلومات، وليست لدينا أية ثقة في وسائل إعلام غير مؤكدة".

© Sputnik . Alex McNaughton بريطانيا تعتزم مطالبة روسيا بتسليم اثنين من المشتبه بهم في قضية "سالزبوري"

وكانت صحيفة "الغارديان" ذكرت اليوم الاثنين، أن لندن تعد طلبا للجانب الروسي حول تسليم اثنين من المشتبه بصلتهما بحادث التسمم في سالزبري، ولم تذكر اسميهما.

وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، بعد أن فقدا الوعي إثر تعرضهما لتسمم في سولزبري، في الرابع من شهر آذار الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ — 234".

وقامت عدة دول بطرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا في القضية.

من جانبها، نفت روسيا مرارا وتكرارا علاقتها بهذا الحادث، معللة السبب بأنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

وكانت روسيا قد تقدمت بعدة أسئلة في مارس / آذار الماضي، إلى الجانب البريطاني بشأن قضية سكريبال، ونشرت وزارة الخارجية الروسية الأسئلة التي أرسلتها السفارة الروسية لدى المملكة المتحدة إلى وزارة الخارجية البريطانية فيما يتعلق بقضية سكريبال، التي تحاول لندن إلصاقها بموسكو.