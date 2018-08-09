برلماني روسي يتحدث عن إجراءات الرد في حال فرض حظر على رحلات "أيروفلوت"

موسكو — سبوتنيك. وقال البرلماني الروسي: "لابد أن نتصرف بشكل عقلاني، لا يمكن أن نترك هذا الضغط على شركاتنا دون عقاب، أو أن نترك شركة "دلتا" الأميركية، لتحل محل شركة "أيروفلوت".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو في 22 آب/أغسطس الجاري، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري.
ويفترض أن تتكون هذه العقوبات من حزمتين، الحزمة الأولى ستدخل حيز التنفيذ خلال أسبوعين، وتفرض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.
وتتضمن الحزمة الثانية، التي ستدخل حيز التطبيق في غضون 90 يوما، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "أيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا.
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