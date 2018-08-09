واشنطن: الحزمة الثانية من العقوبات ضد روسيا قد تشمل تخفيض التمثيل الدبلوماسي

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قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس 9 أغسطس/آب، إن الحزمة الثانية من العقوبات ضد روسيا، قد تشمل تخفيض التمثيل الدبلوماسي.

وأشارت الخارجية إلى ان الحزمة النهائية من المرحلة الثانية للعقوبات، لم يتم تحديدها بعد. يتبع…