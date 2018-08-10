قائد القوة البحرية للجيش الإيراني: نضمن أمن الصادرات والواردات عبر البحار

أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي، أن أسطول القوة البحرية للجيش، تضمن أمن جميع الصادرات والواردات في جميع البحار.

وبحسب وكالة أنباء فارس، قال الأدميرال خانزادي، إن القوة البحرية للجيش تضمن أمن السفن في مياه شمال وجنوب البلاد، والتي تسهم في إنجاز تسعين بالمئة من الصادرات والواردات في هذه الحدود.

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وأضاف، أننا مجهزين بأعقد البنى التحتية والطاقات البشرية المقتدرة، لضمان الأمن في البحر والجو وسواحل مياه البلاد.

وتابع، إلى أن تسعين بالمئة من تجارة السلع في العالم تجري عبر البحار، وقال إن غرب آسيا التي تعد من أهم مراكز تبادل السلع التجارية بالعالم تتميز بأربعة ممرات مائية مهمة، وأن اتحاد دول المنطقة بإمكانه أن يمسك نبض اقتصاد العالم، وأن تتحول دول هذه المنطقة إلى قوة عالمية.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين الماضي، استئناف فرض عقوبات اقتصادية صارمة وواسعة ضد طهران.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو/ أيار الماضي، معلنة استئناف فرض عقوبات صارمة ضد طهران متهمة إياها بالإخلال بالاتفاق وعدم التوقف عن تطوير برنامجها النووي.