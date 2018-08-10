وزير الخارجية بريطانيا يدعو لتحقيق شفاف في اليمن

قال وزير الخارجية البريطاني، اليوم الجمعة إنه يشعر بقلق عميق من الهجمات في اليمن.

ودعا وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إلى تحقيق شفاف في اليمن.

وكان الصليب الأحمر كان قد أعلن مقتل وإصابة 127 شخصا غالبيتهم أطفال بغارة لطيران التحالف العربي على حافلة أطفال في مدينة ضحيان شمال صعدة ، أمس الخميس.

ونشرت المنظمة تغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت إن أرقاما جديدة عن ضحايا الغارة في صعدة وصلت من المستشفيات، التي يدعمها الصليب الأحمر في صعدة.

وتابعت "فرق الصليب الأحمر استقبلت 29 جثة لأطفال جميعهم دون الخامسة عشرة، و48 مصابا بينهم 30 طفلا".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، الدكتور يوسف الحاضري، قد كتب على حسابه في "تويتر": "أن 43 قتيلا و63 جريحا معظمهم أطفال سقطوا بغارة طيران التحالف على مدينة ضحيان".

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الجمعة 10، عن فتحه تحقيقا في القصف الذي تعرضت له حافلات ركاب في صعدة.

وكانت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" أفادت، اليوم، بمقتل 39 شخصا وإصابة 41 باستهداف طيران التحالف اليوم الخميس حافلة طلاب في مدينة ضحيان.