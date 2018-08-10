بومبيو يؤكد للافروف رغبة واشنطن بتحسين العلاقات مع روسيا ومواصلة الحوار

قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو أكد في حديث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على رغبة الولايات المتحدة بتحسين العلاقات مع روسيا ومواصلة الحوار.

© Sputnik . Sergey Guneev "احتمال فرض واشنطن عقوبات جديدة" على طاولة بوتين ومجلس الأمن الروسي

قالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو بحث، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة، العقوبات الأمريكية الجديدة على موسكو والتحديات في الحرب السورية

وقالت المتحدثة هيذر ناورت في بيان "كرر الوزير بومبيو تأكيده على أن الولايات المتحدة تريد تحسين العلاقات مع روسيا ووافق على إجراء حوار في المستقبل". بحسب ما ذكرته رويترز.

وكانت هذه أول محادثة هاتفية بين الرجلين منذ قالت واشنطن يوم الأربعاء إنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو لضلوعها في تسمم سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا في مارس/ آذار.