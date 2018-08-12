مقتل وإصابة نحو 200 أفغاني في المعارك المستمرة بغزني

صرح رئيس المستشفى المركزي في غزني بأفغانستان، باز محمد همت، اليوم الأحد، بأن نحو 200 شخص وقوعوا بين قتيل وجريح في المعارك بين القوات الحكومية وعناصر طالبان في مدينة غزني.

كابول — سبوتنيك. ونقلت محطة "تي في 1"، الخاصة عن رئيس المستشفى المركزي قوله: "عشرات المدنيين لقوا حتفهم في الاشتباكات، 13 جثة تم إجلائها إلى المشافي".

وأضاف همت "حتى الآن وصل 133 جريحاً إلى المراكز الطبية 43 منهم رجال أمن".

© REUTERS / مقتل وإصابة 9 رجال أمن في هجوم انتحاري غربي كابول

وعلى أثر احتدام المعارك بين الطرفين وعدم تمكن الأطقم الطبية من القيام بعملها قالت المصادر بان جثث مقاتلي طالبان ما تزال ملقاة في الشوارع، فيما تم نقل 6 جثث فقط إلى المشافي.

وقالت رئيسة مجلس ولاية غزني، لطيفه اكبري، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، إن المدينة تشهد اشتباكات شرسة منذ الصباح والمسلحين قاموا بتهريب أبراج شبكات الهاتف الخلوي.

وأضافت اكبري: "المعارك محتدمة داخل المدينة، هناك تواجد كبير لأعضاء طالبان في منطقة "نو آباد"، وقد قام هؤلاء بنصب نقاط تفتيش كما أضرموا النيران بأبراج الاتصالات".

وأكدت المصدر بان التعزيزات العسكرية التي أرسلتها الحكومة لم تؤثر بشكل إيجابي في تحسين الوضع الأمني المتدهور.

وبحسب الأنباء الواردة من غزني فان مسلحي طالبان يسيطرون على معظم أنحاء المدينة باستثناء مقرات الحاكم والأمن الوطني "الاستخبارات".