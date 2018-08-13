الشرطة الإسرائيلية تستجوب المليارديرة شاري أريسون في قضية رشوة

استجوبت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، سيدة الأعمال والمليارديرة الإسرائيلية الأمريكية شاري أريسون، في إطار تحقيق يتعلق بقضية رشوة في شيكون آند بينوي، كبرى شركات البناء في إسرائيل.

وبحسب وكالة رويترز، كانت أريسون جروب، الذراع الاستثمارية لسيدة الأعمال، باعت في الآونة الأخيرة حصة مسيطرة في شيكون آند بينوي إلى رجل الأعمال الأمريكي الإسرائيلي ناتي سيدوف.

وقالت أريسون جروب في بيان، إن وحدة مكافحة الفساد في الشرطة الإسرائيلية استدعت أريسون مع مسؤولة تنفيذية أخرى بالمجموعة هي إفرات بيليد.

وأضافت الشركة، "لقد تعاونا بشكل تام، وهما على يقين بأنه ليس هناك أي خطأ يشوب سلوكهما، وذلك ما ستخلص إليه أجهزة الأمن أيضا".

واستكملت أريسون جروب بيع حصتها البالغة 47.5 بالمئة في شيكون آند بينوي إلى سيدوف الأسبوع الماضي مقابل 1.1 مليار شيقل (296 مليون دولار).

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت شيكون آند بينوي، أن الشرطة اعتقلت أربعة من الموظفين الحاليين والسابقين بإحدى الشركات التابعة لها في الخارج، لاستجوابهم للاشتباه بتورطهم في رشا بأفريقيا.

وقالت شيكون، آنذاك، إن الوحدة تجري تحقيقا من جانبها بالاستعانة بشركة مستقلة من الخارج. وأضافت أنها لم تتمكن بعد من تقييم مدى دقة هذه المزاعم.

وذكر بيان مشترك للشرطة وهيئة الأوراق المالية في إسرائيل، الأحد، أن تحقيقهما يركز على شكوك بأن الشركة قدمت رشا لمسؤولين في حكومات أجنبية للإسراع في تنفيذ مشروعات بمئات الملايين من الدولارات في كينيا وغيرها من الدول.

وأضاف البيان المشترك أن التحقيق يجري بالتعاون مع جهات أجنبية دون مزيد من التفاصيل.

وورثت أريسون وشقيقها مليارات الدولارات من أبيها تيد أريسون، الذي أسس شركة كارنيفال، كبرى الشركات المشغلة للبواخر السياحية في العالم.