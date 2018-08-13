اعتقال رجل ألقى قنابل حارقة على القنصلية التركية في هولندا

ذكرت شبكة (إن.أو.إس) الهولندية أن رجلا اعتقل بعد إلقاء عبوات طلاء وقنابل حارقة على القنصلية التركية في أمستردام، مساء السبت الماضي، مما تسبب في اندلاع حريق صغير في حديقتها الأمامية.

وذكرت (إن.أو.إس) أن الواقعة لم تسفر عن أي إصابات.

© REUTERS . YVES HERMAN الشرطة الهولندية ترفض دخول موكب وزيرة الأسرة التركية إلى هولندا

ونقلت عن القنصل التركي تولجا أوركون قوله إن الرجل هولندي الجنسية ويبلغ من العمر 34 عاما. ولم تكشف الشرطة الهولندية عن جنسية الرجل أو دوافعه المحتملة، لكنها أكدت أن هناك عملية اعتقال تمت بعد فترة وجيزة من حدوث الواقعة مساء السبت.

ووفقا لـ"رويترز"، قال أوركون إن الرجل ألقى 3 عبوات بدائية الصنع على القنصلية وأظهرت لقطات أجهزة المراقبة الأمنية أن اثنتين منها، وهما عبارة عن مجموعة من عبوات الطلاء المربوطة ببعضها وقنبلة حارقة، لم تشتعلا.

وأضاف أن الثالثة، وهي قنبلة حارقة أخرى، هي التي أشعلت الحريق في الحديقة.