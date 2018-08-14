عشرات القتلى بحادث سير في الإكوادور

قتل 22 شخصا وأصيب 18 آخرون في حادث تصادم حافلة على مشارف العاصمة كيتو في الإكوادور، بحسب ما أفادت أجهزة الطوارئ اليوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، اصطدمت الحافلة بعربة أخرى على بعد 30 كلم شرق كيتو، بحسب مكتب الطوارئ الإكوادوري.



وقالت أجهزة الطوارئ، أنه تم تبليغ سفارات القتلى الأجانب بالحادث.

كما قتل 12 شخصا الأحد الماضي، وأصيب 30 آخرين عندما انحرفت حافلة كانت تقل مشجعي نادي "برشلونة" لكرة القدم، أكثر نوادي كرة القدم شعبية في الإكوادور، عن الطريق وانقلبت.

وتعتبر حوادث الطرق من بين أهم أسباب الوفاة في الإكوداور، وبحسب منظمة "جستيكيا فيال" يلقى سبعة أشخاص مصرعهم ويصاب نحو 80 في المعدل في حوادث السير يوميا.

و96 في المئة من هذه الحوادث سببها أخطاء بشرية بسبب السائق، بحسب أرقام المنظمة.