الخارجية الأمريكية: ندعو العالم للانضمام إلينا لمطالبة إيران بالتوقف عن القمع

دانت واشنطن ما وصفته بـ"القمع" الذي تستخدمه الحكومة الإيرانية ضد مواطنيها، مشيرة إلى أن ما تقوم به السلطات الإيرانية غير مقبول.

جاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية ألقته المتحدثة باسمها هيذر نويرت، على "تويتر" اليوم الأربعاء: "النظام الإيراني يسجن الناس لممارستهم السلمية لحقوقهم ثم يسجن الأشخاص الذين يدافعون عنهم".

وأضافت: "هذه الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان في إيران، والاعتقال التعسفي هي ببساطة غير مقبولة".

.@statedeptspox: The Iranian regime jails people for peaceful exercising their rights and then jails people who are asked to defend them. These daily #humanrights violations and arbitrary arrests are simply unacceptable. #Iran pic.twitter.com/eFvo6ja9B8 — Department of State (@StateDept) August 15, 2018

وتشهد العلاقات بين أمريكا وإيران توترا كبيرا، على خلفية أزمة البرنامج النووي الإيراني، وبرامج إيران الصاروخية، التي تعتبرها واشنطن بمثابة تهديد.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 8 مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

وسيتم تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الجرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية، وإعادة الحظر مرة أخرى على تصدير السجاد الإيراني والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.