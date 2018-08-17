الأتراك يرفضون تهديد أمريكا بمزيد من العقوبات

رفض الأتراك تهديد أمريكا بفرض عقوبات إضافية على بلادهم إذا لم تفرج عن القس الأمريكي المحتجز لديها أندرو برانسون.

© Sputnik . Vladimir Trefilov تركيا...مطعم يقدم شطائر أسماك مجانية لمن يحول الدولار إلى الليرة

رفض سكان أزمير تهديدات أمريكا قائلين إن على تركيا ألا تقدم تنازلات.

تزامن ذلك مع استمرار تراجع الليرة التركية لتفقد ما يزيد على 6 في المئة من قيمتها أمام الدولار اليوم الجمعة (17 أغسطس/ آب). بحسب وكالة "رويترز".

وعند الساعة 09:37 بتوقيت غرينتش بلغ سعر الليرة التركية 6.2499 أمام الدولار، أي أنها انخفضت نحو 7 في المئة.

وكان ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي قد أبلغ الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع للحكومة الأمريكية أمس الخميس (16 أغسطس/ آب) أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا لم تفرج عن برانسون الذي تحتجزه بتهم تتعلق بالإرهاب.

وفي وقت لاحق قال ترامب في تغريدة على "تويتر" إن الولايات المتحدة " لن تدفع شيئًا" لإطلاق سراح برانسون "لكننا نخفض روابطنا بتركيا" ووصف برانسون بأنه "رهينة وطنية".

ويقول مسؤولون أتراك إن القضية من اختصاص القضاء والمحاكم.

وفقدت الليرة نحو 40 في المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام بفعل القلق من تنامي تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على الاقتصاد، ودعوته المتكررة لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.