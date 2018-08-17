إرجاء عرض عسكري ضخم في واشنطن... وترامب يغادر البلاد

أعلن البنتاغون الأمريكي ليل أمس، الخميس، أن العرض العسكري المثير للجدل الذي يرغب الرئيس دونالد ترامب، في تنظيمه في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني2018، أرجئ في نهاية المطاف ربما إلى 2019 بسبب كلفته التي قد تصل إلى 92 مليون دولار.

وبحسب وكالة فرانس برس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه سيشارك في احتفالات الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى فينومبر/ تشرين الثاني، في باريس بعد ساعات من تأجيل وزارة الدفاع الأميركية عرض عسكري في واشنطن بسبب ارتفاع كلفته.

© AFP 2018 / VANO SHLAMOV تأجيل العرض العسكري الذي أمر بتنظيمه ترامب إلى 2019

وقال ترامب، إنه ألغى العرض العسكري ملقيا اللوم على السياسيين، لأنهم فرضوا "كلفة باهظة" ومعلنا "حضور العرض العسكري الكبير المقرر في قاعدة أندروز الجوية، في موعد آخر، والذهاب لحضور عرض باريس في 11 نومبر/تشرين الثاني للاحتفال بنهاية الحرب العالمية".

وكتب ترامب على تويتر، "ربما نفعل شيئا السنة المقبلة في مدينة واشنطن، عندما يخفض السعر كثيرا"، مضيفا "بات يمكننا الآن شراء مزيد من المقاتلات".

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكثر من 80 شخصا من قادة وممثلي منظمات دولية لحضور احتفالات 11 تشرين الثاني/نوفمبر، التي سيشارك فيها جنود وستتضمن احتفالا عند قوس النصر في باريس.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الاحتفالات ستتضمن تنظيم "منتدى باريس من اجل السلام".

وأعلن البيت الأبيض مطلع فبراير/شباط، أن ترامب يريد تنظيم عرض عسكري لإبراز القوة العسكرية الأميركية.

وكان من المقرر إقامة العرض العسكري الأميركي في 10 نومبر/تشرين الثاني، في نهاية أسبوع "يوم المحاربين القدامى"، وأدرج في البرنامج على ما يبدو عرض جوي يذكر بالعرض العسكري الذي تنظمه فرنسا في 14 تموز/يوليو.

وعبر الرئيس الأميركي عن إعجابه بالعرض العسكري الفرنسي في 14 يوليو/تموز الماضي، ووصفه بأنه "رائع" وحضره بعدما استقبله نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحفاوة كبيرة، في باريس العام الماضي.