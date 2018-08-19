وزير الدفاع الإيراني يكشف أولويات الجيش في المرحلة المقبلة

قال وزير الدفاع الإيراني، اليوم الأحد، العميد أمير حاتمي، إن "أولوية بلاده هي القدرات الصاروخية"، مشيرا إلى أنه ستتم إزاحة الستار عن مقاتلة إيرانية جديدة يوم الأربعاء، بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية".

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، جاء ذلك في حوار لحاتمي مع التلفزيون الإيراني، مساء أمس السبت، حيث أشار إلى أن تركيز إيران منصب على المجال الصاروخي، إذ إن أوضاععهم فيه جيدة ويجب عليهم الارتقاء بها.



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وأضاف وزير الدفاع الإيراني أنه تم إزاحة الستار عن صاروخ "فاتح مبين"، مضيفا، "لقد توجهنا أكثر فأكثر نحو خصائص جديدة، مثل: السرعة والإفلات من الرادار والدقة الأعلى والثبات إزاء الظروف البيئية المختلفة وسائر الإمكانيات الاستراتيجية".

وأوضح أن إنجازات جيدة قد تحققت في مجال التسليحات، منها على سبيل المثال: مواجهة الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وفي مجال الدبابة كرار التي هي الآن تحت تصرف القوات المسلحة لإجراء الاختبارات النهائية.

وبالنسبة لأسلحة الدمار الشامل نوه العميد حاتمي، إلى أهمية السلام والالتزام بالسلام، وأضاف، "أننا وبسبب الحرمة الشرعية لم ولن نتوجه أبدا نحو أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، لكننا لا نسمح بالاعتداء على مصالحنا ونحن نسعى للسلام".

واختتم، "إننا نتحرك في طار استراتيجية البلاد المبنية على الردع الفاعل، وإن إيران لم تعتد على أي بلد أبدا، ولكن لو أراد أحد تهديد أمننا فإننا سنرد عليه بكل حزم".