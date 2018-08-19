صحيفة تكشف عدد المواطنين الأمريكيين المعتقلين لدى تركيا

زعمت صحيفة تركية أن القس برونسون ليس الأمريكي الوحيد المحتجز في تركيا، وأن أنقرة تعتقل 12 مواطنا آخرين، وثلاثة مواطنين أتراك يعملون في السفارة الأمريكية.

وبحسب صحيفة زمان التركية، تشير مصادر إلى أن هناك العشرات من المواطنين الأمريكيين الذين صدر في حقهم قرارات ترحيل، واحتجاز، واعتقال، في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد لمدة عامين تقريبا، منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.



© REUTERS / CARLOS BARRIA واشنطن تهدد تركيا: المزيد من العقوبات إذا بقي القس برونسون محتجرا

وتابعت الصحيفة، طالب المسؤولون الأمريكان نظرائهم الأتراك، بالإفراج عن مواطنيهم المعتقلين لدى أنقرة خلال زيارة وفد دبلوماسي تركي على رأسه نائب وزير الخارجية سدات أونال، الأسبوع الماضي إلى واشنطن، من أجل البحث في ملف القس برونسون.

وأشارت الصحيفة إلى، أن المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت قالت، إن اللقاء لم يكن للبحث في ملف برونسون فقط، وإنما في ملفات جميع المواطنين الأمريكان المعتقلين في تركيا الذين بينهم العاملون في السفارة الأمريكية لدى تركيا.

وعلقت نويرت على التطورات التي تنتظرها الإدارة الأمريكية، قائلة: "إن ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية هو عودة برونسون والعاملين المحليين بالسفارة الأمريكية لدى تركيا، وكذلك المواطنين الأمريكان إلى بيوتههم" حسب الصحيفة ذاتها.

وأوضحت الصحيفة، أن أغلب هؤلاء المعتقلين يحملون الجنسيتين التركية والأمريكية، وجميعهم تم اعتقاله نتيجة تحقيقات ذات صلة بمحاولة الانقلاب في ظل حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 2016.